激发边缘智能，构建数字中国 ADI携众多半导体解决方案首次亮相2023进博会

【天极网DIY硬件频道】今年，ADI(亚德诺半导体)首次参加进博会，以主题“激发边缘智能，构建数字中国”为中心，向观众展示了20多项卓越的半导体解决方案。这些解决方案在工业、汽车、消费电子、通信、医疗健康等各个领域的数字化转型中发挥着关键作用，助力各行各业实现可持续发展。

ADI在进博会上为观众呈现了一系列引人注目的演示，展示了边缘智能技术的强大威力。这些演示向参观者展示了如何通过ADI的半导体解决方案，实现更智能、高效、可持续的生产和服务。无论是工业生产的自动化、汽车行业的智能驾驶、消费电子产品的创新、通信系统的升级，还是医疗健康领域的进步，ADI的技术都扮演着关键角色。

在工业展区，ADI通过一系列互动演示，涵盖了边缘感知、先进智能运动控制、可靠工业连接、资产健康状况监控等解决方案，展示了ADI边缘智能技术在推动工业4.0和产业转型进程中的关键作用。以下是一些展品亮点，这些演示在国内首次亮相：

MEMS惯性测量单元(IMU)方案：ADI展示了最新的MEMS(微机电系统)惯性测量单元技术，这是一种高精度的传感器技术，可以用于测量物体的运动和定位。这种技术在工业自动化和机器人领域具有广泛的应用，有助于提高生产效率和精度。

先进电机智能运动控制：ADI展示了先进的电机控制技术，它可以使工业机器人、自动化设备和其他机械系统更加智能和高效。这些控制系统可以实现精确的运动控制，提高生产线的生产能力。

基于飞行时间的手持式3D物体测量：ADI展示了一种基于飞行时间的3D物体测量技术，这种技术可用于快速而准确地测量物体的三维形状和尺寸。这在制造和质量控制过程中非常有用，有助于减少错误和提高生产效率。

汽车展区，ADI展示了一系列汽车电气化和沉浸式座舱体验方案，旨在打造更智能、个性化、安全和可持续的移动出行体验，同时促进中国汽车产业的现代化。其中无线电池管理系统(wBMS)解决方案尤为引人关注，ADI的无线电池管理系统(wBMS)是业内首个用于量产电动汽车的无线电池管理系统。

这一创新技术省去了传统的线束，使电池包的设计更加灵活。去除线束、相关电缆和连接器也有助于降低潜在的系统故障点。wBMS平台可以在制造和车辆运行期间自主进行深度电池测试，以识别缺陷和故障的早期迹象，从而避免昂贵的召回和维修。该技术这有助于实现电池梯次利用和回收应用，提高电池的可持续性。

这一创新解决方案有望提高电动汽车的性能、安全性和可持续性，同时减少了制造和维护成本。ADI在汽车电气化方面的创新展示，有助于推动中国汽车产业的现代化，提供更好的出行体验。

在新能源与可持续发展展区，ADI专注于利用其技术、专业人才和社会影响力，积极参与保护地球环境的努力。ADI的展品关注新型能源利用、水质监测以及海洋保护等议题，旨在为人类创造一个更加健康、互联和可持续发展的未来。

随着国家双碳目标的提出，能源行业正经历着巨大的转型，特别是在包括风能和太阳能在内的可再生能源领域。建立清洁、安全和高效的能源系统需要配套的储能系统，而储能系统则需要智能的电池管理系统(BMS)来最大化储能系统的工作效率。

ADI的高精度电池管理系统方案能够准确监测每个电池单元以及整个电池组的电压、电流和温度等参数。它密切监视和管理电池的充电状态(SOC)和健康状态(SOH)，从而确保储能系统能够充分利用最大可用容量，并保持安全和可靠的运行。这对于确保储能系统的安全性和性能至关重要，特别是在可再生能源领域，它有望促进清洁能源的更广泛应用，助力可持续发展目标的实现。

在消费电子展区通过具体的科技产品来展示ADI的创新解决方案如何改变我们的生活、工作和互动方式。包括可听戴设备和专业音频/视频的信号处理解决方案，旨在为消费者带来更强化的感官体验。

这次进博会红出圈的宇树机器狗就采用了ADI提供高精度、高可靠性的电机位置检测和力矩控制等伺服电机驱动解决方案，为宇树科技的机器狗提供了保障。这些解决方案使机器狗能够实现精确、平稳、灵活和安全的运行。

Unitree Go2机器狗代表四足机器人技术的探索成果，它可以应用于各种领域，包括娱乐、教育、服务行业等。ADI的电机控制技术为机器狗提供了出色的运动能力和精确性，从而提供更强化的用户体验。

展会期间ADI众多合作伙伴莅临展台，并就深化合作举行签约仪式，包络国内显示检测行业龙头企业武汉精测、储能第一股上海派能能源、全球清洁能源全生命周期解决方案商阳光电源、测试测量领域上市企业普源精电。

ADI中国华北区销售总监屈旭光先生表示，ADI要扎根中国，我们在中国发展近30年，最核心的业务就是工业、汽车、数字医疗、能源和消费电子。我们的理念就是要服务好中国的客户，把ADI的创新技术带到中国来，助力中国客户的成长。我相信在未来几天还会有不同产业、不同行业的客户跟ADI一起来进行更深度的合作。

武汉精测电子副总经理、非独立董事沈亚飞先生表示，从精测电子成立起就一直跟ADI开始合作，随着我们公司的逐步成长壮大，跟ADI的合作也越来越深。站在巨人的肩膀上会看得远，我们希望在未来能够借助ADI在半导体、精密仪器等方面的先进经验和实力，能够一起把行业做大做强，一起合作共赢，我们对未来充满了希望。

ADI华东区销售总监孙瑜先生表示，ADI在BMS技术研发上已经有12年历史，演进到第七代芯片，ADI能帮助派能能源解决储能业务两个最重要的问题，第一是精度，第二是通道数，精度解决的是安全性和整个系统的稳定性，通道数是解决一些性价比。这都是我们和派能在进行合作的。比如说现在派能所用的ADI BMS产品，是ADI在中国成立的中国产品事业部和派能携手，在开发之初就紧密合作的。

ADI的企业使命是加速人类的突破性创新，使我们的生活和世界更加丰富多彩。通过在智能边缘领域的突破创新，架起数字世界与现实世界的桥梁，通过感知、测量、计算、连接赋能工业、汽车、数字医疗健康、数据中心与无线通信、消费电子等领域的解决方案，改善人们的生活和造福地球，为子孙后代带来积极的变化。