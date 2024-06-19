台达研究院院长阙志克博士：AI+赋能电力电子技术 开拓新质生产力

【天极网DIY硬件频道】在20世纪90年代末的互联网泡沫时期，许多网络公司通过提供在线服务和产品迅速崛起，但最终许多公司因为无法持续盈利而倒闭。与此同时，提供服务器托管、网络基础设施建设和网络安全服务的公司却因为互联网的快速发展而获得了稳定的利润。在历史上某个热门领域或事件中，直接参与者可谓凤毛麟角，想要获得长远利益和做有价值的事情，反而通过辅助服务或产品的人却因此获得了巨大的利益。

同理，目前因为人工智能应用而获利的企业寥寥可数，但随着人工智能技术的飞速发展，智能芯片、通用大模型等创新成果不断涌现，数字化车间和智能工厂的建设也在加速推进，为人工智能赋能新型工业化奠定了坚实的基础，而为人工智能的发展提供周边辅助产品的公司，却已经站上风头浪尖。在这一背景下，台达研究院凭借其在电力电子技术领域的深厚积累，致力于推动AI+的发展，积极培育新质生产力。

台达研究院院长阙志克博士

以“环保 节能 爱地球”为使命的台达，自1971年成立以来以电力电子为核心，发展五大战略领域：信息通信、能源基础设施、工业自动化、楼宇自动化、电动车。台达每年投入全球营收的8%作为研发费用，并不遗余力地实践可持续发展，加入RE100，承诺 2030年全球网点达成100%使用可再生电力及碳中和。





在近日结束的2024台北国际电脑展(COMPUTEX TAIPEI 2024)上，台达聚焦AI人工智能，以“解密 Cloud to Edge AI”为主题，全方位展出涵盖云端到边缘的数据中心基础设施方案，台达研究院院长阙志克博士分享了他对当前AI领域发展趋势的见解，以及台达在AI领域的应用和挑战。阙博士指出，AI技术的快速发展对电力电子技术提出了新的要求，尤其是在数据中心等高能耗场景中，如何高效地提供能源成为了一个重要课题。

AI+在台达产品中的应用与迭代

“现在，AI加速器的能耗巨大，例如业界新一代的GB200超级芯片，其能耗高达2700瓦。”阙博士解释说，“这对电力供应提出了巨大挑战，如何在保证效率的同时，减少能耗，是我们目前研究的重点。”

台达研究院通过技术创新，正在解决这一问题。阙博士提到，台达在数据中心的电力供应方面取得了突破，通过优化电力转换和传输过程，显著降低了能耗。此外，台达还在探索将电力转换机制集成到PCB板中，以进一步提高效率。

在AI设计和制造方面，台达研究院利用AI技术优化PCB板设计，凭借过去庞大且成熟的工艺样本，AI能够自动完成复杂的布局任务，大大提高了设计的准确性和效率。阙博士表示：“我们利用AI技术，通过分析数千个成功的PCB板设计样本，让AI学习并掌握布局规则，从而实现自动化设计。”

台达开拓多元化产品线与合纵共赢

台达不仅在内部设计和制造过程中应用AI技术，还将AI集成到产品中，如基于WiFi技术的雷达解决方案和智能巡检无人机等，这些技术不仅扩充了台达的产品组合，也同时提升了竞争门槛，更可为行业提供新的解决方案。阙博士强调：“AI技术的集成，使我们的产品更加智能化，能够更好地满足市场需求。”

WiFi雷达和智能巡检无人机都源自台达内部的NBD(New Business Development)项目组，NBD项目组由台达董事长暨首席执行官郑平先生亲自推动，通过台达深厚的积累，阶段性地验证实验室级别的产品和解决方案，促进公司内部的创新和发展，并精准匹配行业和应用场景。“固然其他公司也有类似的制度，NBD面临的最大挑战不是技术问题，也不是资金问题。真正的难点在于找到合适的市场定位和销售渠道，以及建立关键的商业联系。”阙博士强调。

而目前在NBD阶段的WiFi雷达就已经在铁路交通上部署和应用，NBD项目不仅限于台达传统的电源相关领域，只要项目有合理的市场定位和潜在的商业价值，公司都会考虑支持，由于台达具有不同部门互相支持与协同合作的良好文化，探索具有未来发展潜力新领域的脚步也更加稳健。

展望未来，阙博士认为，AI将继续作为工具，深入到各个工程领域，成为推动生产力发展的重要力量。台达研究院将继续在电力电子技术与AI的融合上进行探索和创新，以期在新型工业化进程中发挥更大的作用，培育出更多的新质生产力。

通过这次采访，我们可以看到台达研究院在AI领域的积极探索和实践，以及其在推动新质生产力发展上的坚定决心。随着技术的不断进步和应用的不断深入，我们有理由相信，台达将在智能化浪潮中发挥更加重要的作用。