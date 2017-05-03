【天极网DIY硬件频道】近日，台达视讯研发中心正式通过CMMI-DEV ML5认证，CMMI(Capability Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成)主任评估师Malcom Patrick(潘树仁)为该研发中心颁发证书。这是继通过CMMI-DEV ML3级评估之后，台达视讯研发中心在软件过程能力管理与改进及高质量软件交付方面获得的最高级别认证，代表着软件研发的过程管理、项目管理、质量管理和工程管理等方面都达到了国际行业的领先水平，尤其是在过程改进能力和项目管理水平达到了世界顶级标准。

台达视讯事业部总经理傅洁先生表示：“台达视讯研发中心早在2014年即启动了基于CMMI-DEV ML5的过程改进项目。这次成功通过认证，意味着研发团队的能力达到了国际领先水平。在未来，台达将朝向系统整合及系统服务的方向迈进，软件的比重将越来越高，软件开发的质量更是属于看不见的软实力。台达视讯研发中心取得CMMI-DEV ML5认证的成功，是软件质量提升的开始，更将有助于在业界的竞争中具备独特性及差异性，使台达产品能够独树一帜，不断创新。”

台达视讯研发中心以开发业界领先的视频控制产品和应用软件为主，为全球客户提供大屏幕显示控制系统解决方案。团队涉及开发的软件类型多样，包括DSP、FPGA等嵌入式软件，也有C++、JAVA等应用软件，推出的DVCS分布式图像显示控制系统及可视化管理平台等软件解决方案，引领行业发展更深受用户青睐。此次CMMI-DEV ML5认证的获得，更肯定了台达视讯研发中心在软件研发领域的实力。未来，台达视讯研发中心还将严格执行CMMI规范的精神，通过高效的管理方法，帮助用户最大程度的降低成本，提高质量和满意度。

CMMI(Capability Maturity Model Integration)即“能力成熟度模型集成”，是由美国国防部、卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件，是专门针对软件行业的一个过程改进方法和规范，是目前国际软件行业顶级的评估标准，在世界范围内已经得到软件企业的广泛应用，具有举足轻重的地位。CMMI模型分为5级，覆盖22个过程域，5级为最高级。

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论